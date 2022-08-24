На Беговой заметили «инновационный пешеходный переход, который сам спешивает велосипедистов»

Видео: «Питер | Читай Пиши Люби»
Курьезный случай попал на камеру видеорегистратора автомобиля в Приморском районе Петербурга. Велосипедиста, решившего проехать по «зебре», настигла мгновенная карма.
Запись появилась в группе «Питер | Читай Пиши Люби» днем 24 августа. Инцидент произошел на Беговой улице у пересечения с улицей Савушкина. Молодой человек на велосипеде стал переезжать Беговую по пешеходному переходу, не спешившись. Навстречу ему шли несколько пешеходов. По видео можно предположить, что велосипедист резко затормозил, держа при этом руль одной рукой, и его по инерции бросило вперед.
В результате молодой человек не удержал равновесие и упал вместе с велосипедом, чуть не задев проходившего рядом мужчину. В соцсетях тут же пошутили, что «в Петербурге появился инновационный пешеходный переход, который сам спешивает велосипедистов-нарушителей». Судя по видео, падение обошлось без серьезных травм — парень самостоятельно поднялся и продолжил поездку.