Макрон заявил о конце периода «изобилия и беззаботности»

Кризисы, происходящие в мире, ознаменовали завершение периода «изобилия» и «беззаботности», общество должно сплотиться в готовности заплатить цену за урегулирование их последствий. Об этом 24 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании совета министров.
«Я считаю, что мы живем в период потрясений. Мы переживаем — и это не этим летом началось, а в последние годы — закат того, что можно считать изобилием», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Макрона, сильнее всего это проявляется в сфере технологичной продукции, которая «казалась постоянно доступной». Французский лидер упомянул о природных пожарах, засухе, ситуации в сфере безопасности во Франции и за ее пределами, рисках в цифровой среде. Также отдельно Макрон упомянул о ситуации в Мали и конфликт на Украине.
«Все это вместе — окончание изобилия, беззаботности и очевидности — это большое потрясение, которое мы переживаем», — добавил он.