Макрон заявил о конце периода «изобилия и беззаботности»

Кризисы, происходящие в мире, ознаменовали завершение периода «изобилия» и «беззаботности», общество должно сплотиться в готовности заплатить цену за урегулирование их последствий. Об этом 24 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании совета министров.



«Я считаю, что мы живем в период потрясений. Мы переживаем — и это не этим летом началось, а в последние годы — закат того, что можно считать изобилием», — сказал он (цитата по ТАСС).