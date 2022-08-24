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    Макрон заявил о конце периода «изобилия и беззаботности»

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    18 комментариев

    Кризисы, происходящие в мире, ознаменовали завершение периода «изобилия» и «беззаботности», общество должно сплотиться в готовности заплатить цену за урегулирование их последствий. Об этом 24 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании совета министров.

    «Я считаю, что мы живем в период потрясений. Мы переживаем — и это не этим летом началось, а в последние годы — закат того, что можно считать изобилием», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам Макрона, сильнее всего это проявляется в сфере технологичной продукции, которая «казалась постоянно доступной». Французский лидер упомянул о природных пожарах, засухе, ситуации в сфере безопасности во Франции и за ее пределами, рисках в цифровой среде. Также отдельно Макрон упомянул о ситуации в Мали и конфликт на Украине.

    «Все это вместе — окончание изобилия, беззаботности и очевидности — это большое потрясение, которое мы переживаем», — добавил он.

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    Комментарии 18

    Трындин24 Авг 2022 в 15:59
    Он бы со своими пригородами Парижа разобрался... И немного подумал: а кто на чёрном рынке Европы покупает сейчас джавелины, стингеры, миномёты и просто "стрелялки"? Так что о беззаботности точно можно забыть - тут он прав! И думать им пора о выживании зимой, а уж точно не об изобилии!
    +0−3
    altnec24 Авг 2022 в 15:49
    Почему? У французов есть все шансы остатья на обочине, после Афганистана.
    +0−3
    Ref24 Авг 2022 в 15:35
    Довел страну, а теперь "общество должно сплотиться". Любитель бабушек...
    +2−4
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