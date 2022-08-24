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    У жителя Италии после секс-путешествия обнаружили ВИЧ, ковид и обезьянью оспу

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    14 комментариев

    Ученые рассказали о первом задокументированном случае коинфицирования человека ВИЧ, обезьяньей оспой и ковидом. Это следует из отчета, представленного Journal of Infection 24 августа.

    Описываемый случай касается 36-летнего итальянца, который в июне провел пять дней в Испании. Во время этого отпуска у него были незащищенные половые контакты с другими мужчинами. Спустя девять дней после возвращения у пациента появились лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов и другие неспецифические симптомы. Сначала он сдал тест на ковид, который оказался положительным. Затем у итальянца на коже появились высыпания с образованием пастул, после чего он был госпитализирован.

    В больнице пациент упомянул, что три года назад переболел сифилисом, в 2021 году сдавал тест на ВИЧ, но он был отрицательным. В декабре прошлого года мужчина получил два компонента вакцины от коронавируса.

    Взятые анализы также подтвердили у итальянца наличие вируса обезьяньей оспы. Тест на ВИЧ тоже дал положительный результат.

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    Комментарии 14

    SERGEY11124 Авг 2022 в 16:25
    Усталые но довольные испанцы теперь вспоминая бравого итальянца вдруг задумались - а чем же он кричал если у него все занято было ?
    +0−0
    26078160124 Авг 2022 в 16:03
    Бездуховность.
    +0−0
    Ref24 Авг 2022 в 15:43
    Его уже внесли в книгу рекордов Гинесова?
    +0−0
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