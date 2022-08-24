У жителя Италии после секс-путешествия обнаружили ВИЧ, ковид и обезьянью оспу

Описываемый случай касается 36-летнего итальянца, который в июне провел пять дней в Испании. Во время этого отпуска у него были незащищенные половые контакты с другими мужчинами. Спустя девять дней после возвращения у пациента появились лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов и другие неспецифические симптомы. Сначала он сдал тест на ковид, который оказался положительным. Затем у итальянца на коже появились высыпания с образованием пастул, после чего он был госпитализирован.

Ученые рассказали о первом задокументированном случае коинфицирования человека ВИЧ, обезьяньей оспой и ковидом. Это следует из отчета, представленного Journal of Infection 24 августа.

В больнице пациент упомянул, что три года назад переболел сифилисом, в 2021 году сдавал тест на ВИЧ, но он был отрицательным. В декабре прошлого года мужчина получил два компонента вакцины от коронавируса.

Взятые анализы также подтвердили у итальянца наличие вируса обезьяньей оспы. Тест на ВИЧ тоже дал положительный результат.