Кудрово получило обновлённую дорогу к Колтушам и Всеволожску

В Кудрово появился удобный выезд в сторону Всеволожска. Закончен ремонт дороги, связывающей молодой город, Новосергиевку и Колтуши через деревню Старая. Это облегчило транспортную ситуацию в районе: теперь водителям, направляющимся в сторону области, не надо выезжать на Колтушское шоссе в районе Янино, где ведётся реконструкция.

Как сообщает 24 августа пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, дорога длиной около 7 километров отремонтирована целиком. На ней уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины, сделаны новые остановки, в деревне Старая организована широкая пешеходная дорожка.

Работы начались в мае и завершились до 1 сентября, то есть до осенних пробок. Дорожники выходили в часы наименьшей загруженности, с 10 утра до вечернего часа пик, и по ночам.



Дорога отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», по которому также обновлены подъезд к деревне Коккорево и участок между Щеглово и Морозовкой, продолжаются работы на Выборгском шоссе между Сертолово и Черной Речкой, на трассе между Сертолово и Агалатово, Юкками и Кузьмолово, на Токсовском шоссе от Токсово в сторону Лехтуси.

