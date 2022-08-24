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    COVID-19

    В Петербурге поликлиники наблюдают 50 тысяч человек с ковидом и чем-то похожим

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    7 комментариев

    Полсотни тысяч петербуржцев наблюдаются в поликлиниках с ковидом и подозрениями на него, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

    Как она рассказала 24 августа на пресс-конференции в ТАСС, в городе идет интенсивный подъем заболеваемости, хоть и не сравнимый с февралем-мартом. В поликлиниках наблюдается 30 тысяч пациентов с коронавирусом и суммарно около 50 тысяч с подозрениями и ОРВИ.

    В основном преобладают легкие формы течения болезни, линии «омикрона» BA.5 и BA.4, намного меньше пациентов с пневмонией.

    Нагрузка на амбулаторное звено высокая. В поликлиниках развернуты 187 специальных фильтр-боксов, где принимают пациентов с ковидом и подозрениями на него.

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    Комментарии 7

    академикдон24 Авг 2022 в 16:08
    Очень похоже нас всех наи... ввели в заблуждение.
    +1−0
    своих не бросаем24 Авг 2022 в 15:32
    надо и налоги нам платить чем то похожим на билеты банка РФ...
    +2−0
    Джастис24 Авг 2022 в 15:29
    Народу много в поликлинике. Жарко и душно в коридоре. Была в понедельник у терапевта. И по записи и без записи столпились. Одна мадам пришла и сказала, что, если ее сейчас не пропустят, то она будет кашлять и всех заразит, т.к. у нее положительный тест. В общем, дурдом какой - то.
    +1−0
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