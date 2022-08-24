В Петербурге поликлиники наблюдают 50 тысяч человек с ковидом и чем-то похожим

Полсотни тысяч петербуржцев наблюдаются в поликлиниках с ковидом и подозрениями на него, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Как она рассказала 24 августа на пресс-конференции в ТАСС, в городе идет интенсивный подъем заболеваемости, хоть и не сравнимый с февралем-мартом. В поликлиниках наблюдается 30 тысяч пациентов с коронавирусом и суммарно около 50 тысяч с подозрениями и ОРВИ.