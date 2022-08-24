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    Мультимедийная заметка

    Как данные о сотовом трафике помогают бизнесу найти место для новых точек

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    Фото: https://ru.freepik.com/
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    В Калининграде запущен сервис от билайн бизнес, анализирующий трафик в городе, чтобы помочь предпринимателям с выбором подходящего места для новых точек продаж. Воспользоваться опытом можно будет и в других городах страны.

    Комитет городского развития и цифровизации Калининграда и билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом» запустили сервис, помогающий предпринимателям определять самые подходящие локации для открытия новых точек продаж. Они определяются на основе анализа плотности и интенсивности трафика в городе — используется только обезличенная статистическая информация. Геоаналитика также учитывает множество параметров и их взаимосвязь:

    • пешеходные и транспортные потоки (зоны);
    • близость к остановкам и торговым центрам;
    • интенсивность трафика в разные часы суток и дни недели;
    • социально-демографический портрет населения необходимой целевой аудитории;
    • точки интереса.

    Например, если предприниматель хочет открыть свою кофейню в районе калининградского Музея Янтаря, то геоаналитика покажет, что с учетом трафика и концентрации населения в течение выбранного времени эту территорию посещает почти 83 тыс. человек и что в границах указанной территории уже есть семь аналогичных заведений. На основе этой информации можно спрогнозировать и свои перспективы.

    По оценкам компании, сотовой связью билайн в Калининграде пользуются почти 40% горожан, что делает рекомендации от сотового оператора в достаточной степени объективными.

    «В первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных», — отметил Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком».

    Пилотный проект по сотрудничеству поможет калининградскому бизнесу, по замыслу городских властей, определить самые перспективные направления развития. Сервисом могут воспользоваться и госучреждения при планировании социальной и туристической инфраструктуры, маршрутов общественного транспорта.

    Благодаря визуализации и агрегации данных на одной карте пользоваться сервисом могут даже люди, совсем не знакомые с аналитикой. Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте https://geo-interface.com/

    Новости компаний

    Фото: https://ru.freepik.com/

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