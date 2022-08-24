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    Кино

    Дима Билан надымил на Витебском вокзале

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    Корреспондент «Фонтанки» 24 августа стал случайным свидетелем съемок нового клипа Димы Билана — работа ведется на Витебском вокзале, в той его части, куда ограничен вход. На графике движения пригородных электричек творческий процесс не сказался, а вот дымка от работающих дым-машин и старинного железнодорожного транспорта по территории вокзала, по свидетельству очевидцев, распределилась.

    Был замечен и сам певец — один из участников массовки обратил внимание на мужчину в бежевом плаще, шагающего по перрону с саквояжем в руках. Судя по всему, клип будет в стиле ретро. Из соцсетей певца можно заключить, что работа ведется уже второй день.

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    Фанаты разведали, что в съемках задействован вековой паровоз, он на ходу и должен отправиться в Шушары. Кроме того, по их сведениям, герой Билана по сюжету клипа должен прыгать сверху по вагонам. Будет ли артист трюки выполнять сам или с привлечением каскадера — не уточняется.

    Ранее певец размещал в Интернете сторис из отеля на Исаакиевской площади. 20 августа Дима Билан выступал в Выборге, где большим концертом на Рыночной площади отмечали День города.

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