Дима Билан надымил на Витебском вокзале

Корреспондент «Фонтанки» 24 августа стал случайным свидетелем съемок нового клипа Димы Билана — работа ведется на Витебском вокзале, в той его части, куда ограничен вход. На графике движения пригородных электричек творческий процесс не сказался, а вот дымка от работающих дым-машин и старинного железнодорожного транспорта по территории вокзала, по свидетельству очевидцев, распределилась.



Был замечен и сам певец — один из участников массовки обратил внимание на мужчину в бежевом плаще, шагающего по перрону с саквояжем в руках. Судя по всему, клип будет в стиле ретро. Из соцсетей певца можно заключить, что работа ведется уже второй день.