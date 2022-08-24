Замок в Сочи, вилла в Ницце, хоромы в Испании, джеты в Прованс. В маленьком петербургском ФГУП попутали берега

Вы когда-нибудь слышали о ФГУП "СКТБ "Технолог" Минобрнауки, поставляющий химию для Минобороны? Тогда 47news покажет вам их великолепие.



Проект внутреннего убранства "Дачи генерала Соболева" Фото: Фото: artstudiohouse.com Поделиться Поделиться





47news рассказал накануне, как 19 августа арестовали 47-летнюю замдиректора по финансам петербургского ФГУП "СКТБ "Технолог" Ирину Андрееву и 49-летнего коммерческого директора этой структуры Дмитрия Волчка. СК Петербурга вменяет им мошенничество в особо крупном на закупках химических компонентов для предприятий, работающих на оборону. Да и год назад силовики заходили к директору предприятия Дмитрию Руденко. Мы посмотрели, чего можно добиться, работая во ФГУП, о котором еще пару дней назад знали лишь профильные чиновники.



Берег Черного моря

Гендиректор Руденко родом из Сочи и памятник архитектуры "Дача генерала Соколова" в поселке Ольгинка Краснодарского края – сегодня его малая родина. Построенный в конце XIX века особняк к нулевым пришел в упадок. В 2014-м местные жители обращались к властям с просьбой спасти. По данным экспертизы 2017 года, изношенность различных конструкций и элементов здания доходила до 70-100%. В таком состоянии он стоил по кадастру 15 млн рублей.



Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Фото: worldroads.ru/legendyi-olginki Поделиться Поделиться





Покупатель нашелся - в 2016 году начались строительные работы. Договор купли-продажи заключен 22 сентября 2015 года. Владелец - Руденко Дмитрий Владимирович. Это подсказали в администрации Краснодарского края. К этому моменту Руденко третий год в должности.



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Судя по видео, в 2020 году работы были почти закончены. Нагая женщина в фонтане - тоже историческое наследие.



В местной администрации нам подтвердили частное владение. "Да, не характерно, но так и есть. Сегодня здание в идеальном состоянии". Есть и фото с места от 22 августа. Восстановленная витая чугунная лестница чудо как хороша.



Фото: фото с места, 22 августа Фото: фото с места, 22 августа Фото: фото с места, 22 августа Фото: фото с места, 22 августа Фото: фото с места, 22 августа Фото: фото с места, 22 августа Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Поделиться Поделиться





Дом стоит на мысе Агрия, сквозь реликтовые пицундские сосны шикарный вид на море. В 2020 году там строили лагуну и причал для яхт. Возле располагается престижный коттеджный поселок, всего в 30 метрах от воды.



47news нашел дизайн-проект реинкарнации здания. Площадь увеличена с 560 до 750 квадратов. "Проект интерьера оригинальной трехэтажной постройки и ее территории после необходимых реставрационных работ был разработан в неоклассическом стиле – сочетание атмосферы русской усадьбы, европейской сдержанности и современных представлений об отдыхе высокого класса", - правдиво говорится в описании. Можно взглянуть и на планировавшееся внутреннее содержание.



Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Фото: иллюстрация дизайн-проекта, по которому делалась реставрация Поделиться Поделиться





Интерьеры в целом изысканные, но визуально тяжеловаты - бархат, ковры, кровати-подиумы и порой нотки китча - золотые рамы по-прежнему в чести. В подвале, разумеется, винный погреб, на участке бассейн и милая взгляду зона отдыха.



Мы позвонили одному из знакомых петербургских реставраторов, несколько раз работавшему с крупными частными объектами, находящимися под охранными обременениями. Причем поднимал их буквально из руин. Эксперт взглянул на фотографии особняка до и после.

- Ну… Сколько, вы говорите, квадратных метров там?

- 750, - повторил 47news.

- С учетом обязательного проекта, согласований, возможных охранных ограничений внутри дома, дорогого ремонта покоев – про мебель и так далее, я не говорю – от пяти до десяти. Конечно, в долларах.



- Миллионов долларов?

- Разумеется. Хотя …я чуть погорячился. Восемь. При споре я бы поставил на восемь миллионов долларов.

- Но это построено не сегодня.

- Ну, три года назад. Разницы мало, особенно в долларах.

Дмитрий Руденко вообще неравнодушен к Ольгинке - ему принадлежали участки площадью около 10 тысяч квадратных метров кадастровой стоимостью 37 млн рублей. Один из участков с видом использования "гостиничное обслуживание".

У него интересная деловая карьера - до ФГУП он с 1996 по 2012 годы был совладельцем нескольких десятков компаний, управляющих жилыми домами в Ростове-на-Дону.



Лазурный берег

Еще утонченнее дела обстоят у жены Дмитрия Руденко. Не секрет, что расписалась в 2013, а развелась в 2017. Но живут по-прежнему вместе. Да и на прошлогодних обысках встретили гостей вдвоем. По словам знакомых, пара заключила договор, где указано: на кого что записано, тому и принадлежит. Так бывает. При высоких отношениях или когда нужно избежать определения "совместно нажитое имущество".



В 2014 году Наталья присмотрела пятикомнатные апартаменты в 130 квадратных метров в комплексе Villa Médicis (Вилла Медичи) у подножья Альп на Лазурном берегу во Франции. Цена 790 тысяч евро. (Сейчас 90-метровая стоит более 1 млн евро).



Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Фото: printscreen сервиса "Google.Карты" Поделиться Поделиться





Судя по декларации, в 2013 году Руденко был и.о. директора с доходом за год 16,5 млн. У жены ноль рублей, ноль копеек. В собственности у пары 2 квартиры, 2 участка, 5 нежилых помещений. В 2014-м прекрасная половина рванула, заработав в два раза больше мужа - 31 млн. Семья приросла 4 квартирами, в том числе во Франции. Плюс пара нежилых и Porsche Cayenne. В 2019-м у Руденко ни жилья, ни авто и доход 3,8 млн.



Кантон Босолей находится в департаменте Приморские Альпы на границе с Монако. От авеню Сен-Роман, где располагается "Вилла Медичи", пять минут на машине до знаменитого казино Монте-Карло. Если лень напрягаться, то можно пройтись до пляжа Ларвотто, что считается самым гламурным. Водные процедуры вызывают аппетит, но не проблема – 5 минут и вы в ресторане Il Giardino, где на ланч что то отличное с трюфелями. Если нужно срочно на родину, то до аэропорта в Ницце - 20 км.

Заходим в первый корпус, парадная "С" и в лифт. Первый уровень апартаментов на 8 этаже. Там прихожая, гостиная, кухня, две спальни, лоджия. На втором уровне – 3 спальни (Со встроенными шкафами. Это не фантазии – так отмечается в документах.) и лоджия. Вид на Средиземное море должно быть прекрасен. В акте покупки Наталья честно написала, что безработная. Ничего, кроме правды.



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Берег, можно сказать, летучий

В Ниццу же надо на чем-то летать и лучше бы долетать. 47news уже упоминал, что, по версии следствия, руководство ФГУП тратило часть выводимых денег на турпоездки вместе с членами своих семей. Наше издание нашло договор жены Руденко с мальтийской авиакомпанией Sorens Aero. Заключен в декабре 2020 года. Согласно договорчику (извините, не сдержался), заказчик "...имеет намерение совершать чартерные рейсы на воздушных судах деловой авиации в своих целях в соответствии с графиком и на условиях, согласованных сторонами".



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Также понятно, что речь точно не о покупке билетов в салон с незнакомыми людьми. Кстати, предусмотрительно, к планете уже подкрадывалась пандемия. "...Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя, в которую входит, в том числе стоимость всей коммерческой вместимости воздушного судна…"

У авиакомпании 5 самолетов Gulfstream вместимостью от 9 до 17 персон, один Bombardier Challenger на 11 пассажиров и один Airbus на 16 туристов.



Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Фото: фото с сайта авиакомпании Sorens Aero Поделиться Поделиться





Судя по платежным документам, за перелет приходилось выкладывать 15 тысяч евро. Это еще по-божески, наша бизнес-авиация берет 6 тысяч евро за час, а до Ниццы, между прочим, лететь около четырех.



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Берег домашний

Когда фигура Дмитрия Руденко привлекла следствие, было установлено, что на его супругу оформлена квартира площадью 171 квадратный метр в непростом доме на Большом проспекте Петроградской стороны Петербурга. Если просто квартира без убранства, то цена примерно 50 млн. В достойном поселке Ленинское у Натальи тот самый особняк, кадры из которого мы показывали днем ранее.



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А вот другие кадры. Следователь дотошный – пересчитывает. Руденко невозмутимый - наблюдает. "24 миллиона. Все верно?" Ответ утвердительный.



Что-то я устал считать чужое.

Между прочим, все эти чудеса стали известны не здесь и сейчас, а год назад. Но в России все подчиняется практике и, несмотря на то, что эпопея с миллиардами Захарченко и конфискацией его имущества, в том числе у родственников и любовниц, случилась еще в 2018-м - до прокуратуры Петербурга эти тенденции в 2022 году еще не докатились.

Также Наталья владела нежилым помещением площадью 600 квадратных метров на улице Чайковского напротив Летнего сада. Сегодня такое 250-метровое стоит в этой точке - 53 млн. Всего же на супруге два нежилых помещения (одно в бизнес-центре на Ленинском) и два земельных участка в Петербурге, два участка и несколько нежилых в Ростове-на-Дону, где товарищ Руденко много лет тоже работал, но в сфере коммунального хозяйства. Еще одно здание на Воробьёвском шоссе в Москве стоимостью 60 млн.



Спокойно. Наталья владеет и петербургской компанией "Кондоминиум". Судя по СПАРК, фирма находится в бизнес-центре на Ленинском проспекте. Вид деятельности "вспомогательные услуги для бизнеса". Оборот - 50 - 60 млн в год, прибыль - от 17 до 25. По примерным прикидкам следствия, всего (чуть не добавил – "на всего") у Дмитрия и Натальи из имущества 15 объектов недвижимости, приобретенной с 2017 по 2021 годы. Примерная стоимость - около 1 млрд. Но не в долларах же.

Кстати, история закольцевалась. Судя по выписке от 23 августа, 18 февраля 2022 года Руденко передал права собственности на дачу генерала в пользу "Кондоминиума". Правильно, все в дом.



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Посчитали въедливые органы и зарплату Дмитрия с 2017 по 2021 годы. В месяц получилось не кисло: от 300 до 380 тысяч. Так, что за четыре года получились крепкие 22 миллиона. Но с учетом еды в столовках и платы за метро, все равно не дотягивает до Монте-Карло.

Выяснилось еще - на счет Руденко поступают средства от управляющих компаний из Ростова-на-Дону. За четыре года примерно 30 млн рублей. Мы уже упоминали, что с 1996 по 2012 годы он был учредителем десятков компаний с этим профилем. Так, падала копейка от ООО "УК Пятая", "УК Вторая", ООО "МПП ЖКХ Советского района" и прочие. Везде Руденко ранее был учредителем. Отметим, что руководитель ФГУПа не имеет права участвовать в деятельности коммерческой организации.



Испанский берег

47-летняя замдиректор по финансам петербургского ФГУПа Ирина Андреева еще не знала, что к ней придут с обыском и сломают дверь со встроенным видеонаблюдением.



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В июне 2020-го она явно терзалась сомнениями по другому поводу - при выборе жилья в Испании. Но точно хотела недалеко от Барселоны и прямо у моря. Агент предложил ей на выбор апартаменты в жилом комплексе La Marina de Cubelles в городе Кубельес, что в получасе езды от Барселоны. Вид с балкона – тут не наш вид с балкона.



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Кубельес - город-курорт в районе знаменитого побережья Коста-Дорада. Эти берега помнят римлян, варваров и мавров. Теперь и замдиректора ФГУП Андреева ходила по песку. Цены в этом уютном городке на приличную квартиру начинаются от демократичных 200 тысяч евро и устремляются – черти куда - к миллиону.



Фото: апартаментов в ЖК La Marina de Cubelles Фото: апартаментов в ЖК La Marina de Cubelles Фото: апартаментов в ЖК La Marina de Cubelles Фото: апартаментов в ЖК La Marina de Cubelles Поделиться Поделиться





Вторым вариантом была квартира в ЖК Adal Segur в городе Сегюр-де-Калафель, что тоже недалеко от Барселоны. "Для проекта Adal Segur мы подумали о материалах высочайшего качества. Главная цель - создать для вас уникальное пространство", - говорится на сайте. Реклама манит: "...есть пентхаусы с террасой-солярием с прекрасным видом. ...открывается захватывающий вид на море". Городок славится пляжами и прогретой водой. В указанном проекте тоже разброс цен от 200 тысяч евро до 600. В любом случае все квартиры здесь уже проданы.



Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Фото: апартаментов в жилом комплексе ЖК Adal Segur Поделиться Поделиться





Третьим вариантом от искусного агента стал ЖК El Mirador de Vilanova в городе Виланова. 50 километров от столицы Каталонии. "Город регулярно становится сценой для съемок видеоклипов и рекламных роликов о красивой жизни. ... стоит на первом месте по качеству жизни в Каталонии. Его называют Маленькой Гаваной", - говорят путеводители. Из окон малоэтажного ЖК бассейн просто лазурного цвета. Небольшую квартиру можно купить за 300 тысяч евро.



Фото: ЖК El Mirador de Vilanova Фото: ЖК El Mirador de Vilanova Фото: ЖК El Mirador de Vilanova Фото: ЖК El Mirador de Vilanova Поделиться Поделиться





В итоге Андреева остановилась на первом городке. В сентябре прошлого года она заказывала мебель по адресу Avenida Onze de Setembre в Кубельесе.

Отметим, предметом исследования стал лишь один из сотен ФГУП-ов. Хорошо, что расследованием не занялись. Пожалуй, не поверили бы нам.

Виктор Смирнов, 47news.ru

P.S. По информации нашего издания Дмитрий Руденко уехал в Финляндию за пару дней до задержания заместителей. В его приёмной отвечают, что в отпуске до сентября. На неоднократные звонки он не ответил.