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    «Газелист» решил взять на таран шлагбаум гаражного кооператива в Пушкине

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге водителя, который протаранил шлагбаум гаражного кооператива. Оказалось, что мужчина попадается уже не впервые.

    Около полуночи 24 августа сотрудники ОВО Колпинского района получили сигнал из гаражного кооператива на Железнодорожной улице в Пушкине. Водитель автомобиля «Газель» решил не тормозить перед установленным на въезде шлагбаумом, а взял его на таран и остановился только после того, как сбил конструкцию, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти. Работники кооператива сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали находившегося за рулем «Газели» мужчину с признаками алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что ранее он уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, а также осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчину передали приехавшим на место сотрудникам ГИБДД.

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