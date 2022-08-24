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    С губернатора Севастополя сняли санкции Великобритании

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    4 комментария

    Губернатор Севастополя исключен из санкционных списков Великобритании. Об этом 24 августа рассказал сам Михаил Развожаев в Тelegram.

    Он отметил, что заголовок про исключение из списков прочитал «с удивлением». «Никогда в Британии не был, ничем там (как, впрочем, и где бы то ни было за границей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают, — мне всё равно», — заявил Развожаев.

    Губернатор выразил мнение, что включение его в санкционные списки означает, что Севастополь «сильно у них там кого-то раздражает». И напомнил, что продолжает фигурировать в санкционных списках США и ЕС.

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    Комментарии 4

    altnec24 Авг 2022 в 14:20
    Врос, очередной.
    Удивляюсь, как средний бизнес может верить в это, себе, и тем кто их "якобы прикрывает".
    +0−0
    Cashmare24 Авг 2022 в 14:16
    ещё чуть-чуть, и великобритания запросился в состав рф ))
    +0−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 14:08
    Иногент, не иначе
    +1−0
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