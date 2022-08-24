С губернатора Севастополя сняли санкции Великобритании

Губернатор Севастополя исключен из санкционных списков Великобритании. Об этом 24 августа рассказал сам Михаил Развожаев в Тelegram.



Он отметил, что заголовок про исключение из списков прочитал «с удивлением». «Никогда в Британии не был, ничем там (как, впрочем, и где бы то ни было за границей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают, — мне всё равно», — заявил Развожаев.

Губернатор выразил мнение, что включение его в санкционные списки означает, что Севастополь «сильно у них там кого-то раздражает». И напомнил, что продолжает фигурировать в санкционных списках США и ЕС.