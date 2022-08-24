Улицу Маршала Казакова на месяц сузит ремонт дороги

Дорожные работы и прокладка инженерных сетей потеснят водителей в четырех районах Петербурга. С 26 августа новые ограничения введут в Кировском, Калининском, Красногвардейском и Приморском районах, сообщает 24 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга.
На улице Маршала Казакова отремонтируют дорожное покрытие. До 29 сентября в связи с этим будет ограничен проезд на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова, включая перекрестки и боковые проезды.
До 30 августа ограничат движение транспорта по Нейшлотскому переулку от Лесного проспекта до дома 23–25 по Нейшлотскому переулку. Там будут устраивать въезд-выезд.
На пару дней, с 26 по 28 августа, для прокладки инженерный сетей перекроют проезд по участку Большого проспекта в Лисьем Носу от Александровской улицы до Сестрорецкой улицы. Объезд предусмотрен по Горской улице, Раздельному проспекту и Сестрорецкой улице.
А до 6 сентября из-за строительства инженерных сетей ограничат движение по Уткину проспекту от проспекта Энергетиков до дома 36 по Заневскому проспекту.