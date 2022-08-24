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    Улицу Маршала Казакова на месяц сузит ремонт дороги

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    Дорожные работы и прокладка инженерных сетей потеснят водителей в четырех районах Петербурга. С 26 августа новые ограничения введут в Кировском, Калининском, Красногвардейском и Приморском районах, сообщает 24 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга.

    На улице Маршала Казакова отремонтируют дорожное покрытие. До 29 сентября в связи с этим будет ограничен проезд на участке от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова, включая перекрестки и боковые проезды.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 30 августа ограничат движение транспорта по Нейшлотскому переулку от Лесного проспекта до дома 23–25 по Нейшлотскому переулку. Там будут устраивать въезд-выезд.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На пару дней, с 26 по 28 августа, для прокладки инженерный сетей перекроют проезд по участку Большого проспекта в Лисьем Носу от Александровской улицы до Сестрорецкой улицы. Объезд предусмотрен по Горской улице, Раздельному проспекту и Сестрорецкой улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 6 сентября из-за строительства инженерных сетей ограничат движение по Уткину проспекту от проспекта Энергетиков до дома 36 по Заневскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    Комментарии 1

    миру-мир!24 Авг 2022 в 21:41
    долой!
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