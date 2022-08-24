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    МВД обещает по миллиону рублей за помощь в поимке двух командиров украинского нацбатальона

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    8 комментариев

    Два командира украинского национального батальона включены в федеральный топ-10 особо опасных разыскиваемых преступников. Речь идет о 28-летнем Константине Немичеве и 22-летнем Сергее Величко. За помощь в их поимке обещана награда, сообщает 24 августа МВД России.

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    «Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ», — сообщает пресс-служба МВД. За каждого из командиров ведомство обещает миллион рублей.

    В ходе предварительного следствия установлено, что мужчины пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигурантов объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу.

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    Комментарии 8

    ПАТИОТ24 Авг 2022 в 13:42
    фонтанке б мультики снимать. очень смешные получатся
    +0−2
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 13:37
    За какую именно помощь дают миллион?
    А то может и денег не дадут, скажут помощь недостаточная была.
    +0−0
    своих не бросаем24 Авг 2022 в 13:06
    международный розыск? забавные они.
    +7−2
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