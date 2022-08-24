МВД обещает по миллиону рублей за помощь в поимке двух командиров украинского нацбатальона

Два командира украинского национального батальона включены в федеральный топ-10 особо опасных разыскиваемых преступников. Речь идет о 28-летнем Константине Немичеве и 22-летнем Сергее Величко. За помощь в их поимке обещана награда, сообщает 24 августа МВД России.
«Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ», — сообщает пресс-служба МВД. За каждого из командиров ведомство обещает миллион рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что мужчины пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигурантов объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу.