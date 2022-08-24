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    Пьяный петербуржец влез за руль каршеринга и устроил ДТП на Северном проспекте

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    3 комментария

    Прибыв на место ночного ДТП с каршерингом на севере Петербурга, полицейские нашли нетрезвого водителя, который не имел прав управлять арендным автомобилем. Теперь пьяные покатушки могут превратиться в дело об угоне. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 августа.

    В 3:35 23 августа в полицию Калининского района поступила информация о том, что у дома 69 по Северному проспекту после ДТП обнаружен каршеринговый Renault Kaptur под управлением 35-летнего петербуржца. Мужчина был нетрезв и не имел доступа к управлению «Рено». Машиной он завладел в 1:40 у дома 24, корпус 1, по Ириновскому проспекту.

    Днем 23 августа с заявлением в полицию обратился представитель каршеринговой фирмы. Машину передали ему под сохранную расписку. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На задержанного автомобилиста оформили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1, часть 1, КоАП РФ и отправили мужчину в спецпомещение для задержанных.

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    Комментарии 3

    Alex00024 Авг 2022 в 14:09
    Зато шеринговая компания денежку получила.
    +0−0
    James Cook24 Авг 2022 в 13:51
    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела $€
    +0−0
    27495440424 Авг 2022 в 13:38
    До каких пор каршеринг будет неуправляем. никому дела нет. в пустоту пишутся статьи.
    +1−0
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