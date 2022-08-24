Пьяный петербуржец влез за руль каршеринга и устроил ДТП на Северном проспекте

Прибыв на место ночного ДТП с каршерингом на севере Петербурга, полицейские нашли нетрезвого водителя, который не имел прав управлять арендным автомобилем. Теперь пьяные покатушки могут превратиться в дело об угоне. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 августа.
В 3:35 23 августа в полицию Калининского района поступила информация о том, что у дома 69 по Северному проспекту после ДТП обнаружен каршеринговый Renault Kaptur под управлением 35-летнего петербуржца. Мужчина был нетрезв и не имел доступа к управлению «Рено». Машиной он завладел в 1:40 у дома 24, корпус 1, по Ириновскому проспекту.
Днем 23 августа с заявлением в полицию обратился представитель каршеринговой фирмы. Машину передали ему под сохранную расписку. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На задержанного автомобилиста оформили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1, часть 1, КоАП РФ и отправили мужчину в спецпомещение для задержанных.