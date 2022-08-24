Приехал на велосипеде. Смотрите, как неизвестный бросает зажигательную смесь в администрацию Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видео того, как неизвестный швырнул несколько бутылок с зажигательной смесью в двери администрации региона.
«Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую», — написал глава региона 24 августа в своем Telegram-канале.
О происшествии стало известно утром в среду, 24 августа. Около 8 часов утра неизвестный швырнул две бутылки с зажигательной смесью в здание областной администрации, в центральный вход.
Пострадал один сотрудник администрации. «С ним все в порядке. Во всём остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители», — добавил губернатор Клычков.