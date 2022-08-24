Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 40 тысяч. Рост — на треть

Число выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки резко увеличилось — до 40 231 , передаёт 24 августа «Стопкоронавирус.рф». Накануне сообщалось о 30 967 случаях, то есть рост составил около 30 % .



Смертельную статистику по стране пополнили 72 случая (накануне 69). Госпитализированы 3 872 человека (накануне 4 063 ), выздоровели 32 876 (накануне 32 876 ).

