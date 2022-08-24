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    COVID-19

    Число заболевших ковидом за сутки в России превысило 40 тысяч. Рост — на треть

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    Число выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки резко увеличилось — до 40 231, передаёт 24 августа «Стопкоронавирус.рф». Накануне сообщалось о 30 967 случаях, то есть рост составил около 30 %.

    Смертельную статистику по стране пополнили 72 случая (накануне 69). Госпитализированы 3 872 человека (накануне 4 063), выздоровели 32 876 (накануне 32 876).

    В Петербурге заболеваемость сохраняется примерно на одном уровне в течение четырёх дней. Выявлено 4 406 случаев COVID-19 за сутки (накануне 4 412), зафиксировано 20 смертей (накануне 18). В больницы попали 280 человек (накануне 294), выздоровел 4 821 (накануне 4 641). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы, где за сутки заразились 9 414 человек.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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