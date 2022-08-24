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    Трамвай застрял при въезде на Тучков мост, собрав пробку на Васильевском острове

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    Транспортный коллапс случился утром 24 августа на границе Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. При въезде на мост на полчаса застрял трамвай, заставив подождать и другой транспорт.

    На въезде на Тучков мост с Васильевского острова встал пассажирский транспорт, сообщает читательница «Фонтанки» Валентина. «Никто ничего не может пояснить. Стоим уже больше 15 минут. Трамвай стоит так, что его нельзя объехать», — пишет она.

    Как пояснили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай встал под обесточенными участком контактной сети. Состав простоял 35 минут, на 11:10 движение уже восстановили. По данным «Яндекс.Пробок», у моста всё еще наблюдаются заторы: набережная Макарова стоит в обоих направлениях, Кадетская линия — почти от Большого проспекта В.О. Также плотно на самом мосту с Петроградской стороны.

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