Трамвай застрял при въезде на Тучков мост, собрав пробку на Васильевском острове

Транспортный коллапс случился утром 24 августа на границе Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. При въезде на мост на полчаса застрял трамвай, заставив подождать и другой транспорт.

На въезде на Тучков мост с Васильевского острова встал пассажирский транспорт, сообщает читательница «Фонтанки» Валентина. «Никто ничего не может пояснить. Стоим уже больше 15 минут. Трамвай стоит так, что его нельзя объехать», — пишет она.