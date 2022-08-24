Российского режиссера, снявшего «Папа, сдохни!», пригласили в Голливуд

Российский режиссер Кирилл Соколов снимет для TriStar Pictures фильм «Ультра». Об этом 23 августа сообщило издание Deadline.
Сценарий, по которому будет снят фильм, входит в «Черный список» — перечень лучших голливудских сценариев, которые по каким-то причинам не удалось экранизировать. Фильм будет снят в жанре триллера и расскажет об ультрамарафонце, которого выбирают для участия в состязании «Самая трудная гонка на Земле». Поражение в нем может означать смерть.
Петербуржец Кирилл Соколов, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров, известен по своим черным комедиям «Папа, сдохни!» и «Оторви и выбрось», для которых сам написал сценарии. «Папа, сдохни!» с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях победил в 2018 году на фестивале «Окно в Европу», а потом получил положительные отзывы международной критики. Премьера динамичного и кровавого комедийного боевика «Оторви и выбрось» состоялась в сентябре 2021 года на кинофестивале «Кинотавр», в нем снялись Анна Михалкова, Александр Яценко и другие звезды.