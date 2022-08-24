В Петербурге задержали бизнесвумен, которая хранила сотню тысяч пачек поддельных сигарет

Полицейские в Петербурге задержали бизнесвумен, которая продавала горожанам поддельные сигареты. На складах, которые та использовала, нашли более 140 тыс. пачек с фальшивыми акцизными марками стоимостью примерно 13,5 млн рублей.

Предпринимательница — 42-летняя женщина, которая покупала продукцию у ранее задержанного за контрафакт 50-летнего поставщика. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.