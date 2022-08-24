В Петербурге задержали бизнесвумен, которая хранила сотню тысяч пачек поддельных сигарет

Полицейские в Петербурге задержали бизнесвумен, которая продавала горожанам поддельные сигареты. На складах, которые та использовала, нашли более 140 тыс. пачек с фальшивыми акцизными марками стоимостью примерно 13,5 млн рублей.
Предпринимательница — 42-летняя женщина, которая покупала продукцию у ранее задержанного за контрафакт 50-летнего поставщика. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что в феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело по шестой части 171.1 статьи УК РФ («Хранение и сбыт товаров и продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере»). Бизнесвумен допросили в качестве подозреваемой по этому делу.
Силовики намерены установить все звенья цепочки торговцев поддельной продукцией.