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    В Петербурге задержали бизнесвумен, которая хранила сотню тысяч пачек поддельных сигарет

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    5 комментариев

    Полицейские в Петербурге задержали бизнесвумен, которая продавала горожанам поддельные сигареты. На складах, которые та использовала, нашли более 140 тыс. пачек с фальшивыми акцизными марками стоимостью примерно 13,5 млн рублей.

    Предпринимательница — 42-летняя женщина, которая покупала продукцию у ранее задержанного за контрафакт 50-летнего поставщика. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Отмечается, что в феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело по шестой части 171.1 статьи УК РФ («Хранение и сбыт товаров и продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере»). Бизнесвумен допросили в качестве подозреваемой по этому делу.

    Силовики намерены установить все звенья цепочки торговцев поддельной продукцией.

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    Комментарии 5

    Карабас Барабас24 Авг 2022 в 11:40
    Конкурентов прессуют.
    +0−0
    Laska7724 Авг 2022 в 11:36
    кому-то помешала? Постоянно покупаю в одном месте, так бабулька даже не прячется при виде людей в форме.
    +0−0
    27651193724 Авг 2022 в 11:35
    Так вот откуда у курильщиков на складах сигареты
    +2−0
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