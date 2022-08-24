Шойгу: Россия усилит боеготовность своих баз из-за ситуации в Афганистане

Россия повысит боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии из-за ситуации в Афганистане. Об этом 24 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», — сказал Шойгу.



В Афганистане, по словам главы Минобороны РФ, активизировались международные террористические организации. Шойгу назвал ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России) и «Аль-Каиду»** (запрещена в РФ).

