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    Шойгу: Россия усилит боеготовность своих баз из-за ситуации в Афганистане

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    30 комментариев

    Россия повысит боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии из-за ситуации в Афганистане. Об этом 24 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

    «Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», — сказал Шойгу.

    В Афганистане, по словам главы Минобороны РФ, активизировались международные террористические организации. Шойгу назвал ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России) и «Аль-Каиду»** (запрещена в РФ).

    *Запрещенная в России террористическая организация
    ** Террористическая организация, запрещенная на территории России

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    Комментарии 30

    27638631524 Авг 2022 в 12:12
    Есть такой фейк, ну наверняка украинский, что Шойгу и Герасимов уже ничем не руководят и усилить могут разве что ворота своих дворцов. Формально на должностях они только из-за того, что их официальное громкое отстранение это собственное признание провала СВО.
    +0−0
    Torres24 Авг 2022 в 11:40
    а у нас во дворе с утра сегодня листовки ф.А4 расклеяны "настоящаяработадлянастоящихмужчинннн". вот туда они поедут на недельное обучение, а потом в Украину. наверное. шойгу то лучше конечно же знает.
    +2−0
    27651193724 Авг 2022 в 11:32
    Надо было соглашаться на изюм.
    +2−0
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