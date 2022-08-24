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    Общественный туалет погиб в огне в Купчино. Водоканал просит помощи полиции

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    4 комментария

    Петербургский Водоканал обратился в правоохранительные органы с заявлением об уничтожении неизвестными модульного туалета во Фрунзенском районе города.

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    Как сообщили 24 августа в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в минувшие выходные, в ночь с 19 на 20 августа, произошло возгорание общественной уборной, расположенной в Яблоневом саду на пересечении Белградской улицы и улицы Турку. Работники предприятия смогли потушить огонь сами, однако помещение успело полностью выгореть.

    В настоящее время туалет к эксплуатации непригоден и его демонтируют. Сумму ущерба от сгоревшей модульной кабинки оценили в 2 с лишним миллиона рублей.

    При этом Водоканал отмечает, что это уже второй городской туалет, который был уничтожен неизвестными злоумышленниками за месяц. 19 июля вандалы разрушили одну из трёх модульных уборных в Удельном парке — там разбили зеркала и раковины, а также выбили стенки помещения.

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    Комментарии 4

    Штиль24 Авг 2022 в 11:59
    Наличие видеокамер на ближайших объектах может существенно помочь решению проблем. Одно - два показательных следствия, приговор и - отобьёт охоту у последователей беззакония.
    +0−0
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 11:47
    За 2 миллиона можно построить каменный стационарный туалет, а не менять пластик на старом пластмассовом.
    +2−0
    26510184724 Авг 2022 в 11:37
    Народу больше по нраву деревянное очко, а не вот эти вот плоды цивилизации.
    +0−0
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