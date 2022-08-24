Общественный туалет погиб в огне в Купчино. Водоканал просит помощи полиции

Петербургский Водоканал обратился в правоохранительные органы с заявлением об уничтожении неизвестными модульного туалета во Фрунзенском районе города.
Как сообщили 24 августа в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в минувшие выходные, в ночь с 19 на 20 августа, произошло возгорание общественной уборной, расположенной в Яблоневом саду на пересечении Белградской улицы и улицы Турку. Работники предприятия смогли потушить огонь сами, однако помещение успело полностью выгореть.
В настоящее время туалет к эксплуатации непригоден и его демонтируют. Сумму ущерба от сгоревшей модульной кабинки оценили в 2 с лишним миллиона рублей.
При этом Водоканал отмечает, что это уже второй городской туалет, который был уничтожен неизвестными злоумышленниками за месяц. 19 июля вандалы разрушили одну из трёх модульных уборных в Удельном парке — там разбили зеркала и раковины, а также выбили стенки помещения.