После поджога Volvo на Турку задержали молодого любителя погорячее

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, произошедшего ранним утром 21 августа. На совести молодого человека уже есть один поджог.
Около 4 часов утра в минувшее воскресенье в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля Volvo XC90 во дворе дома 2, корпус 1, по улице Турку. Прибывшие на место правоохранители обнаружили выгоревший внедорожник 2004 года выпуска, принадлежащий 44-летнему местному жителю. По данным МЧС, частично обгорел с левой стороны и соседний Hyundai. А в десять вечера 22 августа неподалеку, у дома 20 по Белградской улице, полицейские задержали подозреваемого — 26-летнего парня, которого около шести лет назад уже судили за поджог. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 августа.
Подозреваемого доставили в полицию и составили на него протокол за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, после чего отпустили под обязательство о явке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о поджоге по ч. 2 ст. 167 УК РФ.