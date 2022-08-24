В центре Петербурга средь бела дня мужчина по строительным лесам забрался в квартиру

Пока житель Адмиралтейского района был в отъезде в Москве, его квартиру навестил вор, которого не устраивал вход через дверь.



В полицию о «скалолазе» сообщили очевидцы 21 августа около полудня, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Они сообщили, что мужчина с рюкзаком забрался по строительным лесам у дома 21 по Серпуховской улице в квартиру на втором этаже четырехэтажного дома.



Но когда наряд прибыл на место, то никого не застал. Дверь в квартиру полиции также не открыли.

