В центре Петербурга средь бела дня мужчина по строительным лесам забрался в квартиру

Пока житель Адмиралтейского района был в отъезде в Москве, его квартиру навестил вор, которого не устраивал вход через дверь.
В полицию о «скалолазе» сообщили очевидцы 21 августа около полудня, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Они сообщили, что мужчина с рюкзаком забрался по строительным лесам у дома 21 по Серпуховской улице в квартиру на втором этаже четырехэтажного дома.
Но когда наряд прибыл на место, то никого не застал. Дверь в квартиру полиции также не открыли.
Вернувшись домой в съемную квартиру, жилец поторопился в полицию, чтобы сообщить о пропаже фотоаппарата стоимостью 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».