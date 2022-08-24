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    В центре Петербурга средь бела дня мужчина по строительным лесам забрался в квартиру

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    1 комментарий

    Пока житель Адмиралтейского района был в отъезде в Москве, его квартиру навестил вор, которого не устраивал вход через дверь.

    В полицию о «скалолазе» сообщили очевидцы 21 августа около полудня, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Они сообщили, что мужчина с рюкзаком забрался по строительным лесам у дома 21 по Серпуховской улице в квартиру на втором этаже четырехэтажного дома.

    Но когда наряд прибыл на место, то никого не застал. Дверь в квартиру полиции также не открыли.

    Вернувшись домой в съемную квартиру, жилец поторопился в полицию, чтобы сообщить о пропаже фотоаппарата стоимостью 10 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии 1

    Софокл Аристархович'24 Авг 2022 в 10:42
    Видимо в зоопарке отмечали День открытых дверей
    +0−0
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