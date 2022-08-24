ФСИН: Российские изоляторы заполнены на 96%

Российские СИЗО, по данным ФСИН, заполнены на
«Общий лимит наполнения не превышен. Это число (количество арестантов на 1 августа. — Прим. ред.) меньше общего лимита наполнения на
По словам правозащитников, в московских изоляторах лимит наполнения серьёзно превышен, в одном только СИЗО-1 «Матросская тишина» сотни «лишних» арестантов. Член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева в мае сообщала, что столичные СИЗО рассчитаны на 9 тысяч человек, но их оказалось на
В СИЗО Петербурга и Ленобласти (в городе есть шесть СИЗО на 7,1 тыс. человек) «перелимит» наблюдается с прошлого года, рассказывает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Причина, по его оценке, в том, что суды «избыточно и необоснованно» применяют заключение под стражу в качестве основной меры пресечения. Впрочем, по данным петербургской ОНК, последние проверки не выявляли переполненности, проблему решило открытие «Крестов-2».
Ранее правозащитники отмечали, что самая тяжелая ситуация в плане переполненности СИЗО — в Ростовской области. Хроническую перегрузку СИЗО признают и в других регионах. Например, в ОНК Крыма «Коммерсанту» заявили, что «свободных мест в изоляторах нет и не было с мая».