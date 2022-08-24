    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманОрловский тоннель?«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    ФСИН: Российские изоляторы заполнены на 96%

    569
    2 комментария

    Российские СИЗО, по данным ФСИН, заполнены на 96 %: по состоянию на 1 августа в них содержалось 114 172 человека, притом что они рассчитаны на 118 495 человек. Об этом пишет 24 августа «Коммерсантъ».

    «Общий лимит наполнения не превышен. Это число (количество арестантов на 1 августа. — Прим. ред.) меньше общего лимита наполнения на 4 %», — сделали вывод в федеральной ФСИН.

    По словам правозащитников, в московских изоляторах лимит наполнения серьёзно превышен, в одном только СИЗО-1 «Матросская тишина» сотни «лишних» арестантов. Член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева в мае сообщала, что столичные СИЗО рассчитаны на 9 тысяч человек, но их оказалось на 2 786 больше. Собеседники журналистов в региональных ОНК и управлениях ФСИН объясняли, что «перелимит» связан со специальной военной операцией: часть помещений отвели под граждан Украины. В конце июля Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова снова зафиксировали в «Матросской тишине» «перелимит» на 43 %. По словам Меркачевой, в Москве «и по всей стране» проблему переполнения решали переводами арестантов в соседние регионы, «но теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО».

    В СИЗО Петербурга и Ленобласти (в городе есть шесть СИЗО на 7,1 тыс. человек) «перелимит» наблюдается с прошлого года, рассказывает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Причина, по его оценке, в том, что суды «избыточно и необоснованно» применяют заключение под стражу в качестве основной меры пресечения. Впрочем, по данным петербургской ОНК, последние проверки не выявляли переполненности, проблему решило открытие «Крестов-2».

    Ранее правозащитники отмечали, что самая тяжелая ситуация в плане переполненности СИЗО — в Ростовской области. Хроническую перегрузку СИЗО признают и в других регионах. Например, в ОНК Крыма «Коммерсанту» заявили, что «свободных мест в изоляторах нет и не было с мая».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close