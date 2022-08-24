ФСИН: Российские изоляторы заполнены на 96%

Российские СИЗО, по данным ФСИН, заполнены на 96 % : по состоянию на 1 августа в них содержалось 114 172 человека, притом что они рассчитаны на 118 495 человек. Об этом пишет 24 августа «Коммерсантъ».



«Общий лимит наполнения не превышен. Это число (количество арестантов на 1 августа. — Прим. ред.) меньше общего лимита наполнения на 4 % », — сделали вывод в федеральной ФСИН.

