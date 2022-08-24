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    Сестру и брата, музейного работника и разнорабочего суда воры оставили без миллионов под Петербургом

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    Неприятный сюрприз ждал сотрудницу музея «Царское Село» по возвращении домой. Все её накопления, а также ценности брата — работника суда, пропали бесследно.

    В полицию Тосненского района 54-летняя музейный работник обратился накануне около 4 утра, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Она сообщила, что вернулась около семи часов вечера 22 августа с работы и обнаружила, что дверь в её дом на Гражданской набережной взломана. Из помещения пропали накопления заявительницы в размере порядка 745 тысяч рублей. Также её брат — разнорабочий Тосненского горсуда — остался без денег (40 тысяч рублей, 4 тысяч долларов и 4 тысяч евро) и ювелирных изделий на 400 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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