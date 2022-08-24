Двое в камуфляже унесли из аптеки в Невском районе сейф, прикрученный к полу

Сигнализация сработала ночью в петербургской аптеке. Когда на место прибыли сотрудники ЧОП, то нашли лишь дырки от прикрученного к полу сейфа.



Полицию к высотке на Русановской улице 19, корпус 2, вызвали накануне около половины четвертого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа. Прибывшему наряду показали взломанную дверь аптеки, расположенной на первом этаже, а также опустошенный кабинет заведующей.

