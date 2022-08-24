Двое в камуфляже унесли из аптеки в Невском районе сейф, прикрученный к полу

Сигнализация сработала ночью в петербургской аптеке. Когда на место прибыли сотрудники ЧОП, то нашли лишь дырки от прикрученного к полу сейфа.
Полицию к высотке на Русановской улице 19, корпус 2, вызвали накануне около половины четвертого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа. Прибывшему наряду показали взломанную дверь аптеки, расположенной на первом этаже, а также опустошенный кабинет заведующей.
Камеры заведения запечатлели, как около двух ночи двое в камуфляжных костюмах взламывают двери аптеки, а потом заходят в незакрытый кабинет. Оттуда они вынесли сейф, буквально выдрав его из пола.
В металлическом ящике, по предварительной информации, было 40 тысяч рублей.
В аптеке сработала сигнализация, но, когда на место прибыли сотрудники ЧОПа, воров уже и след простыл.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.