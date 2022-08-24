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    Полицейский из Пермского края выстрелил в мужчину из травматического оружия

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    Полицейский из Пермского края, будучи нетрезв, выстрелил в мужчину из травматического оружия. По некоторым данным, в деле также был замешан топор, а еще семейные разборки.

    Инцидент произошел прошлым вечером в городе Березники, сообщает 23 августа пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, 37-летний сотрудник полиции в нерабочее время применил оружие против 36-летнего местного жителя, а также повредил его имущество.

    Идет проверка по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества.

    По данным местных СМИ, оппонентом полицейского был новый сожитель его бывшей жены. Якобы супруги обсуждали, с кем будет жить их ребенок, и новый возлюбленный женщины брызнул в лицо ее экс-мужу из перцового баллончика. Есть и другая версия — будто мать хотела забрать у бывшего супруга ребенка, но тот в грубой форме ей отказал.

    Телеграм-каналы публиковали видео с места происшествия — на кадрах полуголый мужчина нападает с топором на женщину и бьет машину.

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