Полицейский из Пермского края выстрелил в мужчину из травматического оружия

Полицейский из Пермского края, будучи нетрезв, выстрелил в мужчину из травматического оружия. По некоторым данным, в деле также был замешан топор, а еще семейные разборки.
Инцидент произошел прошлым вечером в городе Березники, сообщает 23 августа пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, 37-летний сотрудник полиции в нерабочее время применил оружие против 36-летнего местного жителя, а также повредил его имущество.
Идет проверка по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества.
По данным местных СМИ, оппонентом полицейского был новый сожитель его бывшей жены. Якобы супруги обсуждали, с кем будет жить их ребенок, и новый возлюбленный женщины брызнул в лицо ее экс-мужу из перцового баллончика. Есть и другая версия — будто мать хотела забрать у бывшего супруга ребенка, но тот в грубой форме ей отказал.
Телеграм-каналы публиковали видео с места происшествия — на кадрах полуголый мужчина нападает с топором на женщину и бьет машину.