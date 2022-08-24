Полицейский из Пермского края выстрелил в мужчину из травматического оружия

Полицейский из Пермского края, будучи нетрезв, выстрелил в мужчину из травматического оружия. По некоторым данным, в деле также был замешан топор, а еще семейные разборки.



Инцидент произошел прошлым вечером в городе Березники, сообщает 23 августа пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, 37-летний сотрудник полиции в нерабочее время применил оружие против 36-летнего местного жителя, а также повредил его имущество.