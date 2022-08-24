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    Мультимедийная заметка

    Петербургские школьники смогут отметить 1 сентября среди цирковых чудес

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    Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
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    День знаний — настоящий праздник для всей семьи. Чтобы сделать его еще более ярким и запоминающимся, достаточно подарить ребенку билет на удивительное шоу «Одиссея» (0+) — водный мюзикл, который показывают в Цирке на Фонтанке.

    Родителей представление порадует не меньше, чем детей. Авторы «Одиссеи» сумели соединить в одну увлекательную историю античный миф, современный музыкальный театр и яркое разнообразие циркового искусства.

    Главный герой шоу путешествует по морским волнам прямо на манеже: его на время представления наполняют 138 тоннами воды. В пути Одиссей встречает Медузу Горгону, ловко управляющуюся с питонами, русалок, показывающих чудеса синхронного плавания, и других удивительных персонажей.

    В «Одиссее» есть уникальная музыка и сложные вокальные партии, фонтаны и лазерные лучи, выступления акробатов и гимнастов, номера с роликовыми коньками и огнем. А еще — экзотические животные: шимпанзе, павианы, дикобразы, попугаи, морские котики.

    Зрители имеют шанс на только увидеть невероятное мастерство цирковых артистов, но и стать участниками представления. Вовлекать их в происходящее будет озорной клоун Итакий. Во время своих номеров он ловит на острую вилку во рту апельсины, летящие с трибуны, поливает хохочущих детей из водного пистолета, а родителей заставляет брызгать водой изо рта.

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    По словам создателей водной феерии, у нее есть не только развлекательная, но и образовательная цель — познакомить детей с древнегреческими мифами. А еще важная миссия — вести диалог на вечную тему борьбы добра и зла.

    Кстати, необязательно назначать поход в цирк именно на День знаний. Отметить начало учебного года можно с 1 по 4 сентября, когда в Цирке Чинизелли «Одиссею» будут показывать в последний раз. После этого на его арене стартует другая программа. Какая — пока секрет.

    Купить билет на шоу «Одиссея» можно здесь

    Материал подготовлен специально для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка

    Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка

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