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    В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить человека

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    Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает 23 августа региональное МВД.

    В Интернете появился видеоролик, на котором показано, как человек в хиджабе подходит к частному дому, а через некоторое время убегает оттуда в противоположном направлении. Как утверждают авторы видео, в женскую одежду облачен мужчина, и все это происходит в Плиево Назрановского района Ингушетии.

    «Поздно вечером 21 августа неустановленное лицо вошло на территорию частного домовладения, расположенного в селении Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в область правого плеча, правого бедра и левой голени, неизвестный скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении главка.

    Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление.

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