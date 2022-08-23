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    На Кипре на россиян с флагами напали с ножом. Подозревают украинку

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    Во время празднования Дня российского флага на Кипре напали на активистку Координационного совета российских соотечественников республики Людмилу Чуйкову и группу находившихся рядом с ней граждан РФ. В этом подозревают украинку, которую, по данным ТАСС, уже задержали власти Кипра.

    Инцидент произошел накануне в Ларнаке. Как сообщает 23 августа пресс-служба Следственного комитета РФ, по факту нападения поручено возбудить уголовное дело.

    «СК России во взаимодействии с МИД России примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и личности женщины, причастной к нападению, для ее последующего привлечения к уголовной ответственности», — указано в тексте.

    Вечером 22 августа группа людей собралась с российскими флагами возле церкви Панагия Фанеромени. По предварительным данным, на них набросилась женщина с ножом, его удалось отнять с помощью полиции.

    Представитель полиции провинции Ларнака Харис Хаджиясеми уточнил, что нападавшей 55 лет, в ее отношении должны возбудить дело о нападении, ношении холодного оружия за пределами своего дома, пьянстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.

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