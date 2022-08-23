На Кипре на россиян с флагами напали с ножом. Подозревают украинку

Во время празднования Дня российского флага на Кипре напали на активистку Координационного совета российских соотечественников республики Людмилу Чуйкову и группу находившихся рядом с ней граждан РФ. В этом подозревают украинку, которую, по данным ТАСС, уже задержали власти Кипра.



Инцидент произошел накануне в Ларнаке. Как сообщает 23 августа пресс-служба Следственного комитета РФ, по факту нападения поручено возбудить уголовное дело.