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    Боевые действия на Украине

    Зеленский пригрозил «вернуть Крым любым способом»

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    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева «вернуть Крым любым способом». Об этом он сказал 23 августа во время пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

    «Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — сказал Зеленский (цитата по РИА Новости).

    Также президент отметил, что Киев сейчас не готов к режиму прекращения огня. По его словам, Украина не будет «стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию».

    Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно с 2014 года говорили о том, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не обсуждается.

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