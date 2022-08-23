Зеленский пригрозил «вернуть Крым любым способом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева «вернуть Крым любым способом». Об этом он сказал 23 августа во время пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».



«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — сказал Зеленский (цитата по РИА Новости).



Также президент отметил, что Киев сейчас не готов к режиму прекращения огня. По его словам, Украина не будет «стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию».

