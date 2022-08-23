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    Самокатчик оказался на асфальте после ДТП на Рыбацкой

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    2 комментария

    Молодой человек на самокате попал под колёса автомобиля в Петроградском районе Петербурга. Горожанина заметили на асфальте у багажника «Мерседеса».

    Фотографию с места аварии 23 августа сделала читательница «Фонтанки» Анна. По её словам, ДТП произошло в седьмом часу вечера у дома 6 на Рыбацкой улице.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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    «Сидел на асфальте, не вставал. К нему подошли водитель машины и прохожая. Последняя куда-то звонила. Возможно, в скорую», — рассказала горожанка.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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