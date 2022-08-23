Самокатчик оказался на асфальте после ДТП на Рыбацкой

Молодой человек на самокате попал под колёса автомобиля в Петроградском районе Петербурга. Горожанина заметили на асфальте у багажника «Мерседеса».



Фотографию с места аварии 23 августа сделала читательница «Фонтанки» Анна. По её словам, ДТП произошло в седьмом часу вечера у дома 6 на Рыбацкой улице.