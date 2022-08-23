Родня на пол-Китая не помогла иностранцу в Пулково. Для изъятой у него ювелирной коллекции понадобился второй стол

Всем сёстрам по серьгам. Примерно так объяснил улетающий из Пулково турист содержимое своего чемодана, но таможенники не поверили в добрые отношения с таким количеством родственников.



Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 23 августа, чемоданом вывозил украшения из Петербурга улетающий в Чэнду гражданин Китая. Он свернул к «зелёному» коридору в Пулково так, словно декларировать ему нечего. Багаж проверили и не зря.

