Родня на пол-Китая не помогла иностранцу в Пулково. Для изъятой у него ювелирной коллекции понадобился второй стол

Всем сёстрам по серьгам. Примерно так объяснил улетающий из Пулково турист содержимое своего чемодана, но таможенники не поверили в добрые отношения с таким количеством родственников.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 23 августа, чемоданом вывозил украшения из Петербурга улетающий в Чэнду гражданин Китая. Он свернул к «зелёному» коридору в Пулково так, словно декларировать ему нечего. Багаж проверили и не зря.
Турист в память о России обзавёлся коллекцией ювелирных изделий и бижутерии. Мужчина заверил, что украшения на прилавках в Китае не появятся, всё исключительно для пользования семьи — очень большой.
Сотрудники таможни выложили кольца, браслеты, серьги и цепочки на стол, подвинули ещё один и позволили себе усомниться: всего насчитали около четырёхсот изделий.
«Учитывая количество товаров, Пулковской таможней вынесено решение о неотнесении перемещаемых гражданином предметов к категории для личного пользования. Поскольку в ходе таможенного контроля не было возможности определить стоимость ювелирных изделий, принято решение о проведении экспертизы», — уточнили в ведомстве и напомнили, что после связанного с пандемией двухлетнего перерыва авиасообщение между Петербургом и Китаем возобновилось в конце июля.