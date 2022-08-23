Покажут лучшее. На платформе «Смотрим» стартовал проект Visit Petersburg

Специальный проект Visit Petersburg запустили на платформе «Смотрим». Он призван привлечь туристов в Северную столицу, рассказал 23 августа в своем телеграм-канале глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Раздел Visit Petersburg позволит познакомиться с главными и необычными достопримечательностями города, общественными пространствами, туристическими маршрутами и календарем событий.
«Таким образом у зрителей формируется спрос на поездки именно в гостеприимный Петербург, желание приехать и почувствовать настоящий восторг от посещения Северной столицы, возвращаться снова и снова», — сообщают в Смольном.
Материалы раздела содержат активные ссылки для комфортного перехода на официальный городской туристский портал Visit-Petersburg.ru. Авторы обещают, что он будет пополняться редакторскими программами и статьями.