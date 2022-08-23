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    Покажут лучшее. На платформе «Смотрим» стартовал проект Visit Petersburg

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    Специальный проект Visit Petersburg запустили на платформе «Смотрим». Он призван привлечь туристов в Северную столицу, рассказал 23 августа в своем телеграм-канале глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

    Раздел Visit Petersburg позволит познакомиться с главными и необычными достопримечательностями города, общественными пространствами, туристическими маршрутами и календарем событий.

    «Таким образом у зрителей формируется спрос на поездки именно в гостеприимный Петербург, желание приехать и почувствовать настоящий восторг от посещения Северной столицы, возвращаться снова и снова», — сообщают в Смольном.

    Материалы раздела содержат активные ссылки для комфортного перехода на официальный городской туристский портал Visit-Petersburg.ru. Авторы обещают, что он будет пополняться редакторскими программами и статьями.

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