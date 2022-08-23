На «Удельной» временно не пускали в метро по банковским картам

Жители Выборгского района Петербурга столкнулись с неудобством при посещении подземки. Способ оплаты проезда при помощи банковской карты оказался недоступен.



О дискомфорте во время использования общественного транспорта «Фонтанке» рассказала читательница Екатерина. Сложности с проходом через турникет по «пластику» у неё возникли приблизительно в 16:20 в вестибюле станции «Удельная».



В пресс-службе метрополитена Петербурга сообщили, что виной всему проблемы со связью. Неполадки возникли «на многих станциях».

