Роспотребнадзор ответил, будут ли в школах усиливать противоэпидемические меры к 1 сентября

Противоэпидемические меры в школах усиливать пока не требуется, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сообщили в ведомстве 23 августа, на совещании Поповой с региональными управлениями Роспотребнадзора обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Главный санитарный врач России обратила внимание коллег на «соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований» и добавила, что «на сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется».
Также на совещании было озвучено, какие штаммы коронавируса доминируют в России. На 95% это BA.4/BA.5 «омикрон», 4% — BA.2 и остальные понемногу. «Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — резюмировали в ведомстве.