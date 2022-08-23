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    COVID-19

    Роспотребнадзор ответил, будут ли в школах усиливать противоэпидемические меры к 1 сентября

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    Противоэпидемические меры в школах усиливать пока не требуется, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как сообщили в ведомстве 23 августа, на совещании Поповой с региональными управлениями Роспотребнадзора обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Главный санитарный врач России обратила внимание коллег на «соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований» и добавила, что «на сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется».

    Также на совещании было озвучено, какие штаммы коронавируса доминируют в России. На 95% это BA.4/BA.5 «омикрон», 4% — BA.2 и остальные понемногу. «Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — резюмировали в ведомстве.

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