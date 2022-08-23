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    Суд в Красноярске снял арест с кота по кличке Русский Бэтмен, но есть нюанс

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    Мировой суд Свердловского района Красноярска отменил «арест» Русского Бэтмена — кота породы курильский бобтейл. У хозяйки приюта для животных «Империя успеха», ответчицы, питомца найти не смогли. Об этом 23 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края.

    «Кроме прекращения производства о наложении ареста на кота мировой судья участка 76 отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено», — говорится в сообщении.

    Напомним, истица — местная жительница, которая потеряла породистого питомца по кличке Русский Бэтмен во время переезда. Пушистого нашла другая красноярка, которая отдала его в приют «Империя успеха». Владелица узнала о местоположении любимца в интернет-группе «Хатико» и попыталась его вернуть, но хозяйка приюта отказала ей, из-за чего женщине пришлось обращаться в суд и просить об изъятии.

    На время рассмотрения материалов судом хозяйка Русского Бэтмена попросила наложить на кота обеспечительные меры — арест — и передать его ей на ответственное хранение. «Фонтанка» писала об этом 1 июля.

    В середине июля портал NGS24.RU сообщал, что кот скончался. Владелица погибшего животного намерена через суд добиться его эксгумации. Экспертиза покажет, от чего он умер на самом деле.

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