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    «Побег» пресекли спасатели. В Нижнекамске мужчина уплыл от жены на импровизированном плоту

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    5 комментариев

    Спасатели выловили из реки Камы в Нижнекамске мужчину, который уплыл от жены на импровизированном плоту.

    Как сообщает телеканал НТР 24 со ссылкой на начальника спасательной станции Ильдара Миннегалиева, спасатели во время дежурства заметили странный объект, который отчалил от берега. В бинокль они увидели, что на нем есть человек.

    «Была подана спасательная тревога, и два спасателя на моторной лодке выдвинулись в направлении дамбы», — рассказал он.

    Выяснилось, что мужчина отдыхал в компании и решил напугать свою супругу, уплыв от нее.

    Мужа доставили на берег. «Он ушел восвояси», — говорится в публикации.

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    Комментарии 5

    Cashmare23 Авг 2022 в 16:03
    лоза шутит?
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