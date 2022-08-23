Россияне могут остаться без сайры в 2022 году

К промыслу сайры российские суда не приступали, в этом году вряд ли стоит ожидать заходов сайры в российскую экономзону и ожидается ее дефицит, сообщили в Росрыболовстве со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) 23 августа.
В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, их нарастающий вылов к середине августа составил 13 661 тонну. Всего у границы России на лове пелагических рыб работают около 100 иностранных судов, предположительно под флагом КНР, уточнили в Росрыболовстве.
При этом по другим видам пелагических рыб (скумбрии, сардины иваси) дефицита нет. По данным отраслевого мониторинга Росрыболовства, к 22 августа 2022 года общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что выше уровня 2021 года на 0,5%. Основная доля приходится на сардину иваси — 62,2 тыс. тонн, а объем добычи скумбрии достиг 25,4 тыс. тонн.
Также в Росрыболовстве отметили, что планируют наращивать объемы вылова рыб. На прошлой неделе на промысле работали всего 10 российских рыбопромысловых судов, что на пять меньше, чем в 2021 году.
«По поручению Росрыболовства в дальневосточных территориальных управлениях проводится работа с судовладельцами по вопросу наращивания промысловых усилий, так как объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно», — говорится в сообщении ведомства.