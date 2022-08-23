Россияне могут остаться без сайры в 2022 году

К промыслу сайры российские суда не приступали, в этом году вряд ли стоит ожидать заходов сайры в российскую экономзону и ожидается ее дефицит, сообщили в Росрыболовстве со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) 23 августа.

В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, их нарастающий вылов к середине августа составил 13 661 тонну. Всего у границы России на лове пелагических рыб работают около 100 иностранных судов, предположительно под флагом КНР, уточнили в Росрыболовстве.