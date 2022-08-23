Петербуржец после орального секса с седовласым Аполлоном в парадной лишился сумки с иконой

Установлено, что Мельников днем 15 июля прошлого года, находясь на 4-м этаже дома по набережной канала Грибоедова, вырвал у потерпевшего Семенова сумку за 1 500 рублей, в которой находились наушники, телефон, икона, 1 доллар, 1 100 рублей, карта «Подорожник» и два флакона туалетной воды. В сумме ущерб составил чуть более 35,5 тысячи рублей. Мужчина сумку отдавать не хотел, поэтому Мельников дважды ударил его по голове и телу.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Мельникова, признанного виновным в разбое. Объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 августа раскрыла подробности этого дела.

Пикантные подробности выяснились, когда стороны озвучили фабулу. Потерпевший начал с того, что познакомился на Сенной площади с седовласым мужчиной, у которого была загорелая кожа, а торс оголен. Новые приятели выпили в Юсуповском саду, а затем пошли в парадную дома на канале Грибоедова, чтобы заняться оральным сексом. Отдельно Семенов указал на то, что любовные игры у них проходили на безвозмездной основе, то есть даром. После 15 минут потерпевший устал и отказался продолжать. А Мельников внезапно начал отбирать сумку.

Ранее судимый Мельников рассказал то же самое, но не согласился с продолжительностью оральных ласк. С его слов, как только Семенов приступил, он тут же дал ему по голове, сорвал поясную сумку, оттолкнул любовника и выбежал из парадной.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в колонии особого режима. Кроме того, Мельников должен выплатить Семенову 10 тысяч компенсации материального вреда и 50 000 рублей морального.

«По нашим данным, торс Мельникова действительно заслуживает внимания», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. «Фонтанка» верит на слово.