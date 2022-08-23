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    GloraX впервые разместил биржевые облигации на сумму 1,5 млрд рублей

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    Федеральный девелопер GloraX провел дебютное размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона составит 14 % с ежеквартальными выплатами.

    В начале августа компания зарегистрировала программу размещения биржевых облигаций на общую сумму 20 млрд рублей, сроком размещения по открытой подписке до 10 лет. Полученные от ценных бумаг средства компания направит на дальнейшее региональное расширение и увеличение земельного банка.

    — Для компании выход на биржу — это первый и важный шаг к публичности, говорит Александр Андрианов, первый вице-президент GloraX. — В ближайшие годы компания будет активнее использовать данный инструмент финансирования роста — для этого мы зарегистрировали программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. Мы продолжим наращивать наш земельный банк в крупнейших регионах.

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