Юпитер движется к Земле, скоро будет великое противостояние

Примерно через месяц впервые за последние 12 лет произойдёт великое противостояние Юпитера. 26 сентября планета-гигант выстроится в одну линию с Землёй и Солнцем и окажется близко к перигелию — ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, а также максимально близко к Земле (3,95 астрономических единиц).



«Великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет. <...> 26 сентября 2022 года в 22:10 мск Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем. <...> Его угловой диаметр увеличится на 2 % и достигнет 50 угловых секунд, а блеск почти минус 3 звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры», — рассказали ТАСС 23 августа в пресс-службе Московского планетария.

