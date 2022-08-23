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    Наука

    Юпитер движется к Земле, скоро будет великое противостояние

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    Примерно через месяц впервые за последние 12 лет произойдёт великое противостояние Юпитера. 26 сентября планета-гигант выстроится в одну линию с Землёй и Солнцем и окажется близко к перигелию — ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, а также максимально близко к Земле (3,95 астрономических единиц).

    «Великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет. <...> 26 сентября 2022 года в 22:10 мск Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем. <...> Его угловой диаметр увеличится на 2 % и достигнет 50 угловых секунд, а блеск почти минус 3 звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры», — рассказали ТАСС 23 августа в пресс-службе Московского планетария.

    Впервые за несколько лет Юпитер будет хорошо видно в северных широтах, он поднимется достаточно высоко над горизонтом и попадёт в созвездие Рыбы.

    «Точку перигелия в последний раз Юпитер прошел 18 марта 2011 года. Ближайшее к этой дате [великое] противостояние Юпитера произошло 21 сентября 2010 года. <...> В следующий раз великое противостояние Юпитера прогнозируется 1 октября 2034 года», — уточнили астрономы.

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