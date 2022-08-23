Чижи массово гибнут в Петербурге. Вы можете их спасти, если напугаете особыми рисунками

Комитет по природопользованию Петербурга бьёт тревогу. В этом году сообщения о гибели птиц от ударов в окна домов начали поступать раньше обычного. Чаще всего разбиваются чижи и другие мигрирующие птицы. Они не видят стёкла из-за оптического обмана. Опасны для них и высотные, и малоэтажные здания.



Как сообщает 23 августа пресс-служба комитета, в этом году в Петербурге очень много чижей — певчих птиц из семейства вьюрковых. Вам должны быть знакомы их голоса. Они слышны повсюду: в парках, жилых кварталах с зелёными насаждениями и даже в центре города над Невским проспектом.

