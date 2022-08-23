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    Чижи массово гибнут в Петербурге. Вы можете их спасти, если напугаете особыми рисунками

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    Комитет по природопользованию Петербурга бьёт тревогу. В этом году сообщения о гибели птиц от ударов в окна домов начали поступать раньше обычного. Чаще всего разбиваются чижи и другие мигрирующие птицы. Они не видят стёкла из-за оптического обмана. Опасны для них и высотные, и малоэтажные здания.

    Как сообщает 23 августа пресс-служба комитета, в этом году в Петербурге очень много чижей — певчих птиц из семейства вьюрковых. Вам должны быть знакомы их голоса. Они слышны повсюду: в парках, жилых кварталах с зелёными насаждениями и даже в центре города над Невским проспектом.

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    «Во время летне-осенних перемещений молодые чижики предпочитают легкодоступный корм — семена берёзы. После ливневых дождей и ураганного ветра, бушевавших в Петербурге в начале августа, значительная часть этих семян оказалась на земле. Птицы предпочитают кормиться на деревьях, поэтому активно перемещаются по городу в поисках берёз, на которых уцелели серёжки с семенами, и при этом нередко разбиваются о стёкла окон. Чижи, как и большинство вьюрковых, — стайные птицы, поэтому зачастую гибнут сразу несколько особей», — отмечают в комитете.

    Уберечь птиц можно, если их напугать. Для этого на прозрачные поверхности рекомендуют наклеить или нарисовать с помощью трафарета тёмные изображения хищных ястребов (размах крыльев 40 см) и соколов (20 см).

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    Силуэты можно скачать на официальной странице комитета по природопользованию во «ВКонтакте». Впереди ещё два месяца активной миграции воробьиных птиц, многих из них можно спасти от гибели.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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