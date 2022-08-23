Напротив Новой Голландии откроется культурный кластер с кино и лекциями

Новое культурное пространство откроется по соседству с Новой Голландией на набережной Адмиралтейского канала, 17. Об этом 23 августа сообщили новые собственники здания, телеканал «КиноТВ».
В пятиэтажном здании 1900 года постройки, известном как дом
Неделю назад СМИ стало известно о продаже здания. Покупателем, по данным сайта «Канонер»/Creative Commons Attribution 4.0 International, стало ООО «Кино ТВ», владеющее одноименным телеканалом. По данным издания, в 2017 году с дома
Теперь на набережной Адмиралтейского канала откроется арт-кластер «КиноТВ».
«В ближайших планах — реконструкция здания и создание нового арт-пространства для поддержки и популяризации отечественного кинематографа. В арт-кластере планируется открыть лекторий, кинозал, организовать площадку для проведения кинофестивалей, творческих встреч, выставок и творческих лабораторий», — сообщают о своих планах новые владельцы здания.
Сейчас в здании идут ремонт и реконструкция. Проект планируют реализовать к 2025 году.