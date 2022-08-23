Напротив Новой Голландии откроется культурный кластер с кино и лекциями

Новое культурное пространство откроется по соседству с Новой Голландией на набережной Адмиралтейского канала, 17. Об этом 23 августа сообщили новые собственники здания, телеканал «КиноТВ».



В пятиэтажном здании 1900 года постройки, известном как дом Ф. В. Кранкенгагена , много лет размещался Государственный керамический институт (позже ОАО «Научно-исследовательский институт фарфоро-фаянсовой промышленности»).

