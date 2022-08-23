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    Пенсионер на «Ниве» не заметил женщину на пустой дороге в Красном Селе. Наезд сняла камера

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    Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    Женщина-пешеход пострадала под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга утром 23 августа. Она пыталась перейти дорогу по зебре.

    Около 8 часов утра на перекрестке улиц Спирина и Геологической в Красном Селе 75-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, сбил женщину, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На ролике, опубликованном в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», видно, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель повернул направо и даже не пытался тормозить перед зеброй, хотя на пустой дороге идущую по ней женщину было хорошо видно.

    От удара женщину отбросило на несколько метров. Водитель «Нивы» после наезда сначала подошел к пострадавшей, затем пошел собрать с дороги ее вещи. «Очевидцы позвонили в 112, и через 10 минут на место прибыла машина скорой», — добавляют в группе. По данным полиции, пострадавшую госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

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