Инспектор Балтийской таможни продавал короткий путь через границу. Теперь с него причитается

Московский районный суд Петербурга вынес приговор за взяточничество на Балтийской таможне. Старший инспектор из службы доходов больше года работал в интересах коммерсантов, халтура стоила ему должности, чистой биографии и 548 тысяч рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 августа, виновным в получении крупной взятки признан Ваграм Мкртчян, работавший на Балтийской таможне более семи лет. Установлено, что в апреле 2019 года он стал своим человеком для таможенного брокера, искавшего лёгкие пути через границу для товаров обратившихся к нему предпринимателей и фирм.