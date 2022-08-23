Инспектор Балтийской таможни продавал короткий путь через границу. Теперь с него причитается

Московский районный суд Петербурга вынес приговор за взяточничество на Балтийской таможне. Старший инспектор из службы доходов больше года работал в интересах коммерсантов, халтура стоила ему должности, чистой биографии и 548 тысяч рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 августа, виновным в получении крупной взятки признан Ваграм Мкртчян, работавший на Балтийской таможне более семи лет. Установлено, что в апреле 2019 года он стал своим человеком для таможенного брокера, искавшего лёгкие пути через границу для товаров обратившихся к нему предпринимателей и фирм.
Приплачивая старшему инспектору отдела контроля таможенной стоимости из службы доходов, представитель компании мог пользоваться его опытом, обращаться в случае проблем с декларациями у клиентов, согласовывать цену. Из материалов следует, что Мкртчян в основном консультировал, но при необходимости готов был помочь и другими способами, если это позволяла должность.
Платную помощь таможенник оказывал с апреля 2019 года по конец 2020-го. За это время на карты его жены и брата поступило 548 тысяч рублей. Мкртчян вину признал полностью и заверил в искреннем раскаянии.
Суд приговорил его к 7 годам условно и штрафу в размере взятки. Занимать должности на госслужбе бывшему сотруднику Балтийской таможни запрещено на три года.