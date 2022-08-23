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    «Я не могла остановиться». Что сейчас собирают петербуржцы в лесах

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    Фото: Елизавета Таранцова / Грибы и Грибники СПб
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    Грибов в лесах Ленобласти не очень много, но упорные и везучие довольны. А ещё сейчас — самое время ходить по ягоды.

    Подписчики сообщества «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте» хвастаются в основном подосиновиками и белыми, сыроежки и колпачки остаются за кадром. «Лес сухой, грибов мало, но так красиво», — делится 23 августа подписчица Юлия.

    Зато черники много, она спелая и сочная. «Одна корзина была предназначена для голубики, но я не могла остановиться. По грибам всё печально, 2 подосиновика, но я особо и не искала», — отчитывается Елизавета.

    Фото: Елизавета Таранцова / Грибы и Грибники СПб

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