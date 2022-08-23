«Я не могла остановиться». Что сейчас собирают петербуржцы в лесах

Грибов в лесах Ленобласти не очень много, но упорные и везучие довольны. А ещё сейчас — самое время ходить по ягоды.



Подписчики сообщества «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте» хвастаются в основном подосиновиками и белыми, сыроежки и колпачки остаются за кадром. «Лес сухой, грибов мало, но так красиво», — делится 23 августа подписчица Юлия.

