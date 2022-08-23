Сбербанк уходит из Казахстана и продает местную «дочку»

«Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны», — говорится в сообщении.

Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка, отметили в пресс-релизе.

Сбербанк и казахстанский национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку о продаже всего пакета акций казахстанской «дочки» российского банка ДБ АО «Сбербанк», сообщили в пресс-центре холдинга 23 августа.

При этом «Байтерек» обещает выполнять все обязательства перед клиентами и оставить прежние условия по банковским продуктам для действующих клиентов. В холдинге планируют не оставить без работы и сотрудников: команда, работавшая 15 лет с клиентам на рынке Казахстана, продолжит свою работу.

«Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса», — сообщили в холдинге.