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    Обновлено Колтушское шоссе от Петербурга до КАД. Посмотрите, каким его видят птицы

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    Участок Колтушского шоссе от границы с Санкт-Петербургом до КАД официально введен в эксплуатацию после ремонта. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

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    Большая часть работ была выполнена в начале июля, причём дорожники трудились по ночам. Срок синхронизировали с дорожными ремонтами на территории Санкт-Петербурга и на КАД. На километровом участке магистрали уложен усиленный асфальт: его состав подобран так, чтобы максимально противостоять образованию колеи. В августе на асфальт нанесли разметку и установили новые автобусные павильоны.

    Колтушское шоссе связывает Петербург с Янино, Колтушами и Всеволожском. Ремонт проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в планах также реконструкция участка от КАД до поворота на Суоранды: там вместо двух полос построят четыре. Следующим этапом станет реконструкция на участке от Суоранды через Колтуши до перекрестка на Воейково.

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