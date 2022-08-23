Главных метеорологов Венгрии уволили из-за прогноза погоды

Венгерское правительство уволило президента Национального метеорологического агентства (NMS) Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорвата из-за прогноза погоды.



Как сообщает местное издание Digi24, в субботу, в Национальный день Венгрии, в Будапеште должен был состояться большой фейерверк. Однако синоптики предупредили, что в городе возможен сильный ветер и шторм, и мероприятие было перенесено на 27 августа.



Отметим, что 20 августа в Будапеште действительно была гроза, но, видимо, не слишком серьёзная.

