Главных метеорологов Венгрии уволили из-за прогноза погоды

Венгерское правительство уволило президента Национального метеорологического агентства (NMS) Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорвата из-за прогноза погоды.
Как сообщает местное издание Digi24, в субботу, в Национальный день Венгрии, в Будапеште должен был состояться большой фейерверк. Однако синоптики предупредили, что в городе возможен сильный ветер и шторм, и мероприятие было перенесено на 27 августа.
Отметим, что 20 августа в Будапеште действительно была гроза, но, видимо, не слишком серьёзная.
Проправительственные СМИ раскритиковали прогноз погоды. «Они [синоптики] предоставили ложную информацию о степени непогоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, отвечающую за безопасность», — написали СМИ. После этого 22 августа министр промышленности и технологий уволил Радич и Хорвата.
Особое внимание прогнозам погоды венгры уделяют после того, как в 2006 году во время торжеств на берегу Дуная случился сильный шторм, пять человек погибли и несколько сотен получили ранения.