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    Главных метеорологов Венгрии уволили из-за прогноза погоды

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    Венгерское правительство уволило президента Национального метеорологического агентства (NMS) Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорвата из-за прогноза погоды.

    Как сообщает местное издание Digi24, в субботу, в Национальный день Венгрии, в Будапеште должен был состояться большой фейерверк. Однако синоптики предупредили, что в городе возможен сильный ветер и шторм, и мероприятие было перенесено на 27 августа.

    Отметим, что 20 августа в Будапеште действительно была гроза, но, видимо, не слишком серьёзная.

    Проправительственные СМИ раскритиковали прогноз погоды. «Они [синоптики] предоставили ложную информацию о степени непогоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, отвечающую за безопасность», — написали СМИ. После этого 22 августа министр промышленности и технологий уволил Радич и Хорвата.

    Особое внимание прогнозам погоды венгры уделяют после того, как в 2006 году во время торжеств на берегу Дуная случился сильный шторм, пять человек погибли и несколько сотен получили ранения.

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