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    На Роналду подадут в суд за то, что он сломал телефон мальчика-аутиста

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    Мать юного болельщика футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует подать в суд на Криштиану Роналду. Об этом женщина заявила в интервью изданию The Mirror.

    «Я хочу добиться справедливости. Роналду должен понести ответственность за то, что сделал. И единственный способ этого добиться — продолжать бороться», — подчеркнула мать болельщика Сара Келли.

    Инцидент произошел после матча 32-го тура чемпионата Англии сезона-2021/22 «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (0:1). После поражения Роналду, проходя мимо болельщиков, ударил рукой по телефону, который протягивал один из них. Им оказался страдающий аутизмом 14-летний Джей Хардинг, пришедший на футбол вместе с мамой.

    В результате Роналду выписали штраф в 200 фунтов стерлингов по делу о нападении на болельщика и причинении ему материального ущерба.

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